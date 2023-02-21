Ефимия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Волчков Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
?.02.1834
Сын: Сергей Иванов
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Вера Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Николаев
Смерть
Неизвестно