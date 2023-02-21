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Ефимия Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Около 1828 г.р.
1834 г.р.
Около 1835 г.р.
Около 1836 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1846 г.р.

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Волчков Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Николаев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.02.1834

Сын: Сергей Иванов

Отец ребёнка: Иван Николаев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Вера Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Николаев

Смерть
Неизвестно
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