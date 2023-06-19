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Хренников Семен Иванович

Место рождения

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

09.01.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Хренников Иван Иванович

Мать: Хренникова Мария Тимофеевна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.02.1888 ст.

Сын: Хренников Пётр Семенович

Мать ребёнка: Хренникова Анна Аполлоновна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.08.1894 ст.

Сын: Хренников Стефан Семенович

Мать ребёнка: Хренникова Марина

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.12.1895 ст.

Сын: Хренников Василий Семенович

Мать ребёнка: Хренникова Марина

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Хренников Владимир Семенович

Мать ребёнка: Хренникова Марина

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Хренников Михаил Семенович

Мать ребёнка: Хренникова Марина

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хренникова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крапивная Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Хренникова Анна Аполлоновна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хренникова Анна Аполлоновна

Место жительства
Неизвестно
Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Смерть
09.01.1910 ст.
Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: Тиф