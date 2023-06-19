Хренников Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти09.01.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
14.02.1888 ст.
Мать ребёнка: Хренникова Анна Аполлоновна
Рождение ребёнка
01.08.1894 ст.
Сын: Хренников Стефан Семенович
Мать ребёнка: Хренникова Марина
Рождение ребёнка
29.12.1895 ст.
Сын: Хренников Василий Семенович
Мать ребёнка: Хренникова Марина
Рождение ребёнка
1903
Сын: Хренников Владимир Семенович
Мать ребёнка: Хренникова Марина
Рождение ребёнка
1905
Сын: Хренников Михаил Семенович
Мать ребёнка: Хренникова Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хренникова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крапивная Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Хренникова Анна Аполлоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.01.1910 ст.
Причина смерти: Тиф