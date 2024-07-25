Агрипина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти07.12.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Чистяков Иларион Евсеевич
Отец ребёнка: Чистяков Евсей Иванович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Алексей Евсеевич
Отец ребёнка: Чистяков Евсей Иванович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Анна Евсеевна
Отец ребёнка: Чистяков Евсей Иванович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Анна Евсеевна
Отец ребёнка: Чистяков Евсей Иванович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Маремьяна Евсеевна
Отец ребёнка: Чистяков Евсей Иванович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Варвара Евсеевна
Отец ребёнка: Чистяков Евсей Иванович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Анисья Евсеевна
Отец ребёнка: Чистяков Евсей Иванович
Смерть
07.12.1898