Агрипина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

07.12.1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Чистяков Иларион Евсеевич

Отец ребёнка: Чистяков Евсей Иванович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Алексей Евсеевич

Отец ребёнка: Чистяков Евсей Иванович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Анна Евсеевна

Отец ребёнка: Чистяков Евсей Иванович

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Анна Евсеевна

Отец ребёнка: Чистяков Евсей Иванович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Маремьяна Евсеевна

Отец ребёнка: Чистяков Евсей Иванович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Варвара Евсеевна

Отец ребёнка: Чистяков Евсей Иванович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Анисья Евсеевна

Отец ребёнка: Чистяков Евсей Иванович

Смерть
07.12.1898

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