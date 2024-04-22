Малков Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
Около 1844
Рождение ребёнка
1845
Сын: Малков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Малкова Агафья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Малков Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Малкова Агафья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Малков Евгений Григорьевич
Мать ребёнка: Малкова Агафья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Малкова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Малкова Агафья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Малкова Глафира Григорьевна
Мать ребёнка: Малкова Агафья Афанасьевна
Смерть
Неизвестно