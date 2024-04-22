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Малков Григорий Иванович

Место рождения

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1844

Жена: Малкова Агафья Афанасьевна

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Малков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Малкова Агафья Афанасьевна

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Малков Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Малкова Агафья Афанасьевна

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Малков Евгений Григорьевич

Мать ребёнка: Малкова Агафья Афанасьевна

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Малкова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Малкова Агафья Афанасьевна

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Малкова Глафира Григорьевна

Мать ребёнка: Малкова Агафья Афанасьевна

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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