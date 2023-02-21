Ярмола Радионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмола Радионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1735 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Амельян Ярмолаев

Мать ребёнка: Настасья Григорьева

Рождение ребёнка
1765

Сын: Моисей Ярмолаев

Мать ребёнка: Настасья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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