Ярмола Радионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Амельян Ярмолаев
Мать ребёнка: Настасья Григорьева
Рождение ребёнка
1765
Сын: Моисей Ярмолаев
Мать ребёнка: Настасья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Григорьева
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно