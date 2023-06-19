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Клементьев Борис Георгиевич

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Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Клементьев Георгий Александрович

Мать: Гурычева Мария Ионовна

Иваново, Иваново, Ивановская область