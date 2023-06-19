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Клементьев Борис Георгиевич
Клементьев Борис Георгиевич
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Место рождения
Иваново
, Иваново, Ивановская область
Дата рождения
1903
Пол
Мужской
Отец
Клементьев Георгий Александрович
Мать
Гурычева Мария Ионовна
1879 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец:
Клементьев Георгий Александрович
Мать:
Гурычева Мария Ионовна
Иваново
, Иваново, Ивановская область
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