Тимергаза
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Шамрут
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Айша
Мать ребёнка: Шаряк Банеева
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Закия
Мать ребёнка: Шаряк Банеева
Рождение ребёнка
1750
Сын: Емай
Мать ребёнка: Радимя Янукова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Султан
Мать ребёнка: Радимя Янукова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Узбяк
Мать ребёнка: Радимя Янукова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Радимя Янукова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаряк Банеева
Смерть
Неизвестно