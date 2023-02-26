Тимергаза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимергаза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1658 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1732 г.р.
1698 г.р.

Дети

1734 г.р.
1742 г.р.
1750 г.р.
1761 г.р.
1764 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Шамрут

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Айша

Мать ребёнка: Шаряк Банеева

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Закия

Мать ребёнка: Шаряк Банеева

Рождение ребёнка
1750

Сын: Емай

Мать ребёнка: Радимя Янукова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Султан

Мать ребёнка: Радимя Янукова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Узбяк

Мать ребёнка: Радимя Янукова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радимя Янукова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаряк Банеева

Смерть
Неизвестно
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