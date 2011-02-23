Макаренко (Шеина) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.01.1937
Дата смерти23.02.2011
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1937
Отец: Семилетов Иван Андреевич
Мать: Шеина Ирина Андреевна
Бракосочетание
01.02.1957
Рождение ребёнка
20.08.1962
Сын: Макаренко Андрей Петрович
Отец ребёнка: Макаренко Петр Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1975
Дочь: Макаренко Ольга Петровна
Отец ребёнка: Макаренко Петр Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.02.2011