Макаренко (Шеина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренко (Шеина) Валентина Ивановна

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

02.01.1937

Дата смерти

23.02.2011

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1937

Отец: Семилетов Иван Андреевич

Мать: Шеина Ирина Андреевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
01.02.1957

Муж: Макаренко Петр Иванович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
20.08.1962

Сын: Макаренко Андрей Петрович

Отец ребёнка: Макаренко Петр Иванович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
12.02.1975

Дочь: Макаренко Ольга Петровна

Отец ребёнка: Макаренко Петр Иванович

Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.02.2011
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