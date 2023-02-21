Щетинин Парфен Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812 ст.
Отец: Щетинин Григорий Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно