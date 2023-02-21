Щетинин Парфен Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинин Парфен Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812 ст.

Отец: Щетинин Григорий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Щетинин Макар Парфенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Сын: Щетинин Петр Парфенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Сын: Щетинин Иван Парфенович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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