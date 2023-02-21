Шехтель Schechtel (Полак Polak) Сузанна Николаусовна
Место рожденияКаменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1791
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
14.05.1811 ст.
Сын: Шехтель Schechtel Якоб Иоганнесович
Отец ребёнка: Шехтель Schechtel Иоганнес Генрихович
Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.
1 1811 05 14 05 18 Jacobus Schachtel Joannes Polakin Susanna Schuck
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816
Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.