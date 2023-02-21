Шехтель Schechtel (Полак Polak) Сузанна Николаусовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шехтель Schechtel (Полак Polak) Сузанна Николаусовна

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Место рождения

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Полак Polak Николаус Генрихович

Мать: Полак Polak Елизавета Маттиасовна

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
14.05.1811 ст.

Сын: Шехтель Schechtel Якоб Иоганнесович

Отец ребёнка: Шехтель Schechtel Иоганнес Генрихович

Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.
1 1811 05 14 05 18 Jacobus Schachtel Joannes Polakin Susanna Schuck
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехтель Schechtel Иоганнес Генрихович

Смерть
После 1816
Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.
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