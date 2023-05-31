Котова Татьяна Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотова Татьяна Валентиновна

Котова Татьяна Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988

Отец: не указан

Мать: Котова Мария Леонидовна