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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1939
Пол
Женский
Отец
Карев Николай Александрович
1910 г.р.
Мать
Карева (Сидорова) Анна Дмитриевна
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВД
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Карев Николай Александрович
Мать:
Карева Анна Дмитриевна
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