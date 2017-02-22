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Гурков Кирилл Андреевич

Место рождения

Братск, город Братск, Иркутская область

Дата рождения

22.02.2017

Пол

Мужской

Отец

1991 г.р.

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.2017

Отец: Гурков Андрей Владимирович

Мать: Дедюхина Дарья Игоревна

Братск, город Братск, Иркутская область
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