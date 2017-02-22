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Гурков Кирилл Андреевич
Гурков Кирилл Андреевич
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Место рождения
Братск
, город Братск, Иркутская область
Дата рождения
22.02.2017
Пол
Мужской
Отец
Гурков Андрей Владимирович
1991 г.р.
Мать
Дедюхина Дарья Игоревна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.2017
Отец:
Гурков Андрей Владимирович
Мать:
Дедюхина Дарья Игоревна
Братск
, город Братск, Иркутская область
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