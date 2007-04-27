Хохлов Николай Иванович
Место рожденияИвановская обл., Сокольский р-н, д. Березово
Дата рождения13.12.1927
Дата смерти27.04.2007
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1927
Отец: Хохлов Иван Яковлевич
Ивановская обл., Сокольский р-н, д. Березово
Рождение ребёнка
03.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хохлова Таисия Петровна
Смерть
27.04.2007