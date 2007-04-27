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Хохлов Николай Иванович

Место рождения

Ивановская обл., Сокольский р-н, д. Березово

Дата рождения

13.12.1927

Дата смерти

27.04.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1927

Отец: Хохлов Иван Яковлевич

Мать: Хохлова Евдокия Михайловна

Ивановская обл., Сокольский р-н, д. Березово
Рождение ребёнка
03.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хохлова Таисия Петровна

Смерть
27.04.2007