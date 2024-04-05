Протасьева (Дубровицкая) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасьева (Дубровицкая) Елизавета Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Дубовицкий Пётр Николаевич

Мать: Дубовицкая Елизавета Ивановна

Бракосочетание
25.09.1810 ст.

Муж: Протасьев Михаил Фёдорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
19-111-160 72
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Протасьев Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Протасьев Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
01.01.1812 ст.

Сын: Протасьев Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Протасьев Михаил Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
1 января 1812 г. в Москве в доме тайного советника Павла Ивановича Кутузова у живущего бригадира Михайлы Федоровича Протасьева родился сын Феодор. Оный младенец крещён того же месяца 28? дня. Воспри... Показать все
Рождение ребёнка
26.07.1814 ст.

Дочь: Протасьева Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Протасьев Михаил Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
26 июля? 1814 г. в Москве в доме господина надворного советника Феодора Михайловича Протасьева у сына его бригадира Михаила Феодоровича Протасьева родилась дочь Надежда. Крещена 30-го дня. Восприемни... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Протасьева Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Протасьев Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
14.08.1818 ст.

Сын: Протасьев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Протасьев Михаил Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
14 августа 1818 г. в доме бригадира Андрея Петровича Сытина у живущего по найму дома статского советника и кавалера Михаила Феодоровича Протасьева родился сын Александр. Крещён августа 25 дня. Воспри... Показать все
Смерть
Неизвестно
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