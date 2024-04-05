Протасьева (Дубровицкая) Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Бракосочетание
25.09.1810 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
19-111-160 72
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Протасьев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Протасьев Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
01.01.1812 ст.
Сын: Протасьев Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Протасьев Михаил Фёдорович
1 января 1812 г. в Москве в доме тайного советника Павла Ивановича Кутузова у живущего бригадира Михайлы Федоровича Протасьева родился сын Феодор. Оный младенец крещён того же месяца 28? дня. Воспри... Показать все
Рождение ребёнка
26.07.1814 ст.
Дочь: Протасьева Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Протасьев Михаил Фёдорович
26 июля? 1814 г. в Москве в доме господина надворного советника Феодора Михайловича Протасьева у сына его бригадира Михаила Феодоровича Протасьева родилась дочь Надежда. Крещена 30-го дня. Восприемни... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Протасьева Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Протасьев Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
14.08.1818 ст.
Сын: Протасьев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Протасьев Михаил Фёдорович
14 августа 1818 г. в доме бригадира Андрея Петровича Сытина у живущего по найму дома статского советника и кавалера Михаила Феодоровича Протасьева родился сын Александр. Крещён августа 25 дня. Воспри... Показать все
Смерть
Неизвестно