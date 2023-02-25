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Рубинштейн Виктор Феликсович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1966

Отец: Рубинштейн Феликс Эдмундович

Мать: Рубинштейн Раиса Ивановна

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