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Рубинштейн Виктор Феликсович
Рубинштейн Виктор Феликсович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.03.1966
Пол
Мужской
Отец
Рубинштейн Феликс Эдмундович
1935 г.р.
Мать
Рубинштейн (Бескоровайная) Раиса Ивановна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1966
Отец:
Рубинштейн Феликс Эдмундович
Мать:
Рубинштейн Раиса Ивановна
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