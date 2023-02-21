Стрельников Иван Владимирович
Место рожденияБелгородская засечная черта Козловский уезд село Кленская поляна
Дата рождения1649
Дата смерти1748
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1649
Отец: Стрельников Владимир Никитич
Мать: не указана
Белгородская засечная черта Козловский уезд село Кленская поляна
Рождение ребёнка
1721
Сын: Стрельников Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Тамбовская провинция Козловский уезд село Старое Кленское
Смерть
1748
Тамбовская провинция Козловский уезд село Старое Кленское