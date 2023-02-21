Стрельников Иван Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельников Иван Владимирович

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Место рождения

Белгородская засечная черта Козловский уезд село Кленская поляна

Дата рождения

1649

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1649

Отец: Стрельников Владимир Никитич

Мать: не указана

Белгородская засечная черта Козловский уезд село Кленская поляна
Рождение ребёнка
1721

Сын: Стрельников Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Тамбовская провинция Козловский уезд село Старое Кленское
Смерть
1748
Тамбовская провинция Козловский уезд село Старое Кленское
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