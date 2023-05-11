Грищук (Горох) Фекла Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1906
Дочь: Анастасия Адриановна
Отец ребёнка: Грищук Адриан Аверкиевич
Рождение ребёнка
?.03.1911
Дочь: Гавриил Андреевич
Отец ребёнка: Грищук Адриан Аверкиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно