Грищук (Горох) Фекла Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грищук (Горох) Фекла Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1906

Дочь: Анастасия Адриановна

Отец ребёнка: Грищук Адриан Аверкиевич

Рождение ребёнка
?.03.1911

Дочь: Гавриил Андреевич

Отец ребёнка: Грищук Адриан Аверкиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грищук Адриан Аверкиевич

Смерть
Неизвестно
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