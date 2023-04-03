Проскуряков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Долгушина Еликонида Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
купец, владелец золотых приисков
Место жительства
Неизвестно
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Смерть
Неизвестно