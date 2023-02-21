Гладышева Аграфена/Агрипина Корнеевна/Корнильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева Аграфена/Агрипина Корнеевна/Корнильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Гладышева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Гладышев Михаил Никитович

Рождение ребёнка
14.04.1912 ст.

Дочь: Гладышева Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Гладышев Михаил Никитович

Затворное, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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