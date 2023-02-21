Гладышева Аграфена/Агрипина Корнеевна/Корнильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Гладышева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Гладышев Михаил Никитович
Рождение ребёнка
14.04.1912 ст.
Дочь: Гладышева Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Гладышев Михаил Никитович
Затворное, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно