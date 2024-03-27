Гайнизямал Гусман Насыбуллов Халиуллов Кызы
Место рождения
Дата рождения03.02.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1900
Отец: Усман Насыбулла Улы
Образование
Неизвестно
Фрагмент листа 180 об. документа ГА РТ 204-177-667 с метрической записью о рождении детей в 1900 году в д. Верхний Наратбаш. Девочка №3 Гайнизямал родилась 3. 02, ее отец Гусман сын Насыбуллы Хамидулл... Показать все
Смерть
Неизвестно