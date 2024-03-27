Гайнизямал Гусман Насыбуллов Халиуллов Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайнизямал Гусман Насыбуллов Халиуллов Кызы

Гайнизямал Гусман Насыбуллов Халиуллов Кызы

Место рождения

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.02.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1900

Отец: Усман Насыбулла Улы

Мать: Фахризямал Бикмухамет Кызы

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
Неизвестно
Фрагмент листа 180 об. документа ГА РТ 204-177-667 с метрической записью о рождении детей в 1900 году в д. Верхний Наратбаш. Девочка №3 Гайнизямал родилась 3. 02, ее отец Гусман сын Насыбуллы Хамидулл... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.