Пищейко Анфиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1935
Дочь: Серёгина Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Пищейко Николай Маркович
Рождение ребёнка
Около 18.06.1945
Дочь: Черненко Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Пищейко Николай Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислова Жанна Николаевна
Отец ребёнка: Пищейко Николай Маркович
Киев, Киевский уезд
Смерть
2004