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Пищейко Анфиса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1935

Дочь: Серёгина Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Пищейко Николай Маркович

Рождение ребёнка
Около 18.06.1945

Дочь: Черненко Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Пищейко Николай Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислова Жанна Николаевна

Отец ребёнка: Пищейко Николай Маркович

Киев, Киевский уезд
Смерть
2004