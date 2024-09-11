Кириллов Савва Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллов Савва Саввич

Кириллов Савва Саввич

Место рождения

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Между 1870 и 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1840 и 1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1890

Отец: Кириллов Савва Платонович

Мать: не указана

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Восприемник
02.05.1915
Москва, город федерального значения Москва
восприемник при рождении Таисии у вдовы Марии Борисовны Михеевой
Восприемник
19.11.1915 ст.
Артеллерійскій чиновникъ Московскаго артеллерій скаго склада Савва Саввовъ Кирилловъ поручитель при рождении Нины Григорьевны Кирилловой (племянница?)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.