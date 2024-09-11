Кириллов Савва Саввич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1870 и 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Между 1870 и 1890
Отец: Кириллов Савва Платонович
Мать: не указана
Восприемник
02.05.1915
Москва, город федерального значения Москва
восприемник при рождении Таисии у вдовы Марии Борисовны Михеевой
Восприемник
19.11.1915 ст.
Артеллерійскій чиновникъ Московскаго артеллерій скаго склада Савва Саввовъ Кирилловъ поручитель при рождении Нины Григорьевны Кирилловой (племянница?)
Смерть
Неизвестно