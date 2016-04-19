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Удальцова Ульяна Артёмовна
Удальцова Ульяна Артёмовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.04.2016
Пол
Женский
Отец
Удальцов Артём Анатольевич
1991 г.р.
Мать
Удальцова (Лобачева) Янина Рудольфовна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.2016
Отец:
Удальцов Артём Анатольевич
Мать:
Удальцова Янина Рудольфовна
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