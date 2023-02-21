Чурила Минай Григорьев
Место рожденияд. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1780
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Чурила Григорий
Мать: не указана
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Ирина
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1808
Сын: Чурилин Денис Минаев
Мать ребёнка: Ирина
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1813
Сын: Чурилин Тихон Минаев
Мать ребёнка: Ирина
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Екатерина Минаева
Мать ребёнка: Ирина
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Ирина
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1845
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния