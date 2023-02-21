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Чурила Минай Григорьев

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Место рождения

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1780

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Чурила Григорий

Мать: не указана

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1807

Сын: Чурилин Василий Минаев

Мать ребёнка: Ирина

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Чурилин Денис Минаев

Мать ребёнка: Ирина

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Чурилин Тихон Минаев

Мать ребёнка: Ирина

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Екатерина Минаева

Мать ребёнка: Ирина

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Чурилин Василий Минаев

Мать ребёнка: Ирина

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1845
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
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