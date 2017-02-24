Меренкова (Климова) Вера Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1928
Дата смерти24.02.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1928
Отец: Климов Максим Нифёдиевич
Мать: Оксния Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.02.2017