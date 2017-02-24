Меренкова (Климова) Вера Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меренкова (Климова) Вера Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1928

Дата смерти

24.02.2017

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1928

Отец: Климов Максим Нифёдиевич

Мать: Оксния Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меренков Георгий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меренков Георгий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меренков Георгий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меренков Георгий Иванович

Смерть
24.02.2017
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