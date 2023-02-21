Шумило (Шумило) Ксения Касьяновна
Место рожденияд. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1889 ст.
Дата смерти18.12.1892 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889 ст.
Отец: Шумило Касьян Федорович
Мать: Шумило Анна Михайловна
д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Смерть
18.12.1892 ст.
д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя