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Селиванов Михаил Вячеславович
Селиванов Михаил Вячеславович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.06.1965
Пол
Мужской
Отец
Селиванов Вячеслав Васильевич
1938 г.р.
Мать
Селиванова Римма Александровна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1965
Отец:
Селиванов Вячеслав Васильевич
Мать:
Селиванова Римма Александровна
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