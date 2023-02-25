Гаврилова Екатерина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Екатерина Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.83

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.83

Отец: Зайцев Игорь Алексеевич

Мать: Зайцева Ирина Игоревна

Рождение ребёнка
23.06.2008

Сын: Гаврилов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Гаврилов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
02.07.2011

Сын: Гаврилов Артём Михайлович

Отец ребёнка: Гаврилов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
03.03.2013

Дочь: Гаврилова Милена Михайловна

Отец ребёнка: Гаврилов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
20.10.2022

Дочь: Гаврилова Ерина Михайловна

Отец ребёнка: Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волковский Алексей Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Михаил Николаевич

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