Дунаевская (Темникова) Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1953
Отец: Темников Федор Иванович
Мать: Темникова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
?.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дунаевский Владимир Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дунаевский Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно