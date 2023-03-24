Дунаевская (Темникова) Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаевская (Темникова) Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1953

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1953

Отец: Темников Федор Иванович

Мать: Темникова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
?.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дунаевский Владимир Иванович

Рождение ребёнка
25.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дунаевский Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунаевский Владимир Иванович

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