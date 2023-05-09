Чубатов Валерий Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1999
Сын: Чубатов Михаил Валерьевич
Мать ребёнка: Чубатова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
29.09.2005
Сын: Чубатов Дмитрий Валерьевич
Мать ребёнка: Чубатова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чубатова Анастасия Валерьевна
Мать ребёнка: Чубатова Наталья Владимировна