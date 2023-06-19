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Мякотин Степан Сергеевич

Место рождения

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1874

Дата смерти

До 1941

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Мякотин Сергей Данилович

Мать: не указана

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Запись о рождении не сохранилась - дата из дела ОГПУ
Бракосочетание
26.10.1892 ст.

Жена: Мякотина Ирина Платоновна

Рождение ребёнка
30.07.1894 ст.

Сын: Мякотин Василий Степанович

Мать ребёнка: Мякотина Ирина Платоновна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.07.1897

Дочь: Петрова Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Мякотина Ирина Платоновна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Запись о рождении не сохранилась - дата из похозяйственной книги
Рождение ребёнка
29.01.1901 ст.

Дочь: Ольга Степановна

Мать ребёнка: Мякотина Ирина Платоновна

Рождение ребёнка
21.02.1904 ст.

Сын: Мякотин Василий Степанович

Мать ребёнка: Мякотина Ирина Платоновна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Мякотина Ирина Платоновна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.10.1910 ст.

Сын: Мякотин Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Мякотина Ирина Платоновна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Александра Степановна

Мать ребёнка: Мякотина Ирина Платоновна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Дарья Степановна

Мать ребёнка: Мякотина Ирина Платоновна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин-собственник
Место жительства
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
До 1941