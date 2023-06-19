Мякотин Степан Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиДо 1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Мякотин Сергей Данилович
Мать: не указана
Запись о рождении не сохранилась - дата из дела ОГПУ
Бракосочетание
26.10.1892 ст.
Рождение ребёнка
30.07.1894 ст.
Сын: Мякотин Василий Степанович
Мать ребёнка: Мякотина Ирина Платоновна
Рождение ребёнка
03.07.1897
Дочь: Петрова Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Мякотина Ирина Платоновна
Запись о рождении не сохранилась - дата из похозяйственной книги
Рождение ребёнка
29.01.1901 ст.
Дочь: Ольга Степановна
Мать ребёнка: Мякотина Ирина Платоновна
Рождение ребёнка
21.02.1904 ст.
Сын: Мякотин Василий Степанович
Мать ребёнка: Мякотина Ирина Платоновна
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Мякотина Ирина Платоновна
Рождение ребёнка
27.10.1910 ст.
Сын: Мякотин Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Мякотина Ирина Платоновна
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Александра Степановна
Мать ребёнка: Мякотина Ирина Платоновна
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Дарья Степановна
Мать ребёнка: Мякотина Ирина Платоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин-собственник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1941