Терентьев Николай Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2015
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федоров Терентий
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
1949
Сын: Терентьев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Терентьева Александра
Рождение ребёнка
1951
Сын: Терентьев Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Терентьева Александра
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Тарасова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Терентьева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатьева Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Терентьева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терентьева Александра
Смерть
2015
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно