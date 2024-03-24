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Терентьев Николай Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федоров Терентий

Мать: Марфа

Рождение ребёнка
1949

Сын: Терентьев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Терентьева Александра

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1951

Сын: Терентьев Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Терентьева Александра

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Тарасова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Терентьева Александра

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Терентьева Александра

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терентьева Александра

Смерть
2015
Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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