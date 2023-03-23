Семенов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Семенов Василий Викторович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1917
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: не указана
Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Смерть
Неизвестно