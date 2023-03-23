Семенов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Семенов Василий Викторович

Мать ребёнка: не указана

Ходинская, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Место жительства
1917
Ходинская, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1921

Сын: Семенов Иван Викторович

Мать ребёнка: не указана

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Смерть
Неизвестно
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