Алаев Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец: Алаев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
02.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана