Алаев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлаев Виктор

Алаев Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: Алаев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
02.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close