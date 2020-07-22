Балсанов Николай Садномович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1949
Дата смерти22.07.2020
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1949
Рождение ребёнка
19.01.1970
Мать ребёнка: Балсанова Светлана Сыремпиловна
Рождение ребёнка
26.07.1976
Сын: Балсанов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Балсанова Светлана Сыремпиловна
Рождение ребёнка
18.10.1981
Дочь: Баханова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Балсанова Светлана Сыремпиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.07.2020