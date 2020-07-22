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Балсанов Николай Садномович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1949

Дата смерти

22.07.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1949

Отец: Балсанов Содном Сампилович

Мать: Доржиева Цыден-Еши Балдановна

Рождение ребёнка
19.01.1970

Сын: Балсанов Баир Николаевич

Мать ребёнка: Балсанова Светлана Сыремпиловна

Рождение ребёнка
26.07.1976

Сын: Балсанов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Балсанова Светлана Сыремпиловна

Рождение ребёнка
18.10.1981

Дочь: Баханова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Балсанова Светлана Сыремпиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балсанова Светлана Сыремпиловна

Смерть
22.07.2020
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