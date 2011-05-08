Ступко Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения19.12.1932
Дата смерти08.05.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1954
Рождение ребёнка
30.12.1956
Рождение ребёнка
25.06.1958
Рождение ребёнка
17.01.1960
Рождение ребёнка
03.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ступко Антонида Егоровна
Смерть
08.05.2011
Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область