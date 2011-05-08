Ступко Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтупко Николай Иванович

Ступко Николай Иванович

Место рождения

Стебник, Львівська область

Дата рождения

19.12.1932

Дата смерти

08.05.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Стебник, Львівська область
Рождение ребёнка
18.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ступко Антонида Егоровна

Рождение ребёнка
30.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ступко Антонида Егоровна

Рождение ребёнка
25.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ступко Антонида Егоровна

Рождение ребёнка
17.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ступко Антонида Егоровна

Рождение ребёнка
03.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ступко Антонида Егоровна

Смерть
08.05.2011
Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close