Кононова (Филякова) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова (Филякова) Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.10.1925

Дата смерти

25.09.2017

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1925

Отец: Филяков Сергей Сидорович

Мать: Филякова Евдокия Устиновна

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.08.1946

Дочь: Навагина Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Кононов Леонид

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Назарович

Развод
Неизвестно

Муж: Кононов Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Леонид

Смерть
25.09.2017
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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