Кононова (Филякова) Анастасия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения25.10.1925
Дата смерти25.09.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1925
Рождение ребёнка
28.08.1946
Дочь: Навагина Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Кононов Леонид
Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Назарович
Развод
Неизвестно
Муж: Кононов Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кононов Леонид
Смерть
25.09.2017
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область