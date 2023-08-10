Чарочкина (Уйданова) Агрипина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти04.09.1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1884 ст.
он первым браком 26 лет она первым браком 20 #007470343 №766
Рождение ребёнка
13.04.1885 ст.
Сын: Чарочкин Трофим Митрофанов
Отец ребёнка: Чарочкин Митрофан Иванов
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1887
Сын: Чарочкин Александр Митрофанов
Отец ребёнка: Чарочкин Митрофан Иванов
Рождение ребёнка
30.06.1889
Дочь: Ольга Митрофанова
Отец ребёнка: Чарочкин Митрофан Иванов
Рождение ребёнка
08.09.1890 ст.
Сын: Чарочкин Симеон Митрофанов
Отец ребёнка: Чарочкин Митрофан Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.09.1891 ст.