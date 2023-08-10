Чарочкина (Уйданова) Агрипина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарочкина (Уйданова) Агрипина Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

04.09.1891 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1884 ст.

Муж: Чарочкин Митрофан Иванов

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 26 лет она первым браком 20 #007470343 №766
Рождение ребёнка
13.04.1885 ст.

Сын: Чарочкин Трофим Митрофанов

Отец ребёнка: Чарочкин Митрофан Иванов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1887

Сын: Чарочкин Александр Митрофанов

Отец ребёнка: Чарочкин Митрофан Иванов

Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
30.06.1889

Дочь: Ольга Митрофанова

Отец ребёнка: Чарочкин Митрофан Иванов

Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
08.09.1890 ст.

Сын: Чарочкин Симеон Митрофанов

Отец ребёнка: Чарочкин Митрофан Иванов

Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чарочкин Митрофан Иванов

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Смерть
04.09.1891 ст.
Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
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