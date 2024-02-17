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Девяткин Александр Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.08.1992

Жена: Девяткина Галина Викторовна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.03.1993

Дочь: Волкова Елена Александровна

Мать ребёнка: Девяткина Галина Викторовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
ул. Циолковского
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