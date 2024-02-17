Девяткин Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.08.1992
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.03.1993
Дочь: Волкова Елена Александровна
Мать ребёнка: Девяткина Галина Викторовна
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь
Место жительства
Неизвестно
ул. Циолковского