Красникова (Красникова) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1940
Сын: Красников Алексей
Отец ребёнка: Красников Степан
Рождение ребёнка
20.04.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красников Степан
Любостань, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно