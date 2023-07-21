Красникова (Красникова) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красникова (Красникова) Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1940

Сын: Красников Алексей

Отец ребёнка: Красников Степан

Рождение ребёнка
20.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красников Степан

Любостань, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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