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Ильин Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1919

Дата смерти

Около 1969

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1919

Отец: Ильин Прокофий

Мать: Ильина Анна (Петровна?)

Бракосочетание
17.02.1951

Жена: Ильина Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
30.01.1954

Дочь: Лапина Алевтина

Мать ребёнка: Ильина Евгения Ивановна

Ровное, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Николай

Мать ребёнка: Ильина Евгения Ивановна

Ровное, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Валентина

Мать ребёнка: Ильина Евгения Ивановна

Ровное, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Виктор

Мать ребёнка: Ильина Евгения Ивановна

Высокосы, Островский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Около 1969
Похороны
Неизвестно
Маршевицы, Островский муниципальный район, Псковская область
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