Ильин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1919
Дата смертиОколо 1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1919
Отец: Ильин Прокофий
Мать: Ильина Анна (Петровна?)
Бракосочетание
17.02.1951
Жена: Ильина Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
30.01.1954
Дочь: Лапина Алевтина
Мать ребёнка: Ильина Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильин Николай
Мать ребёнка: Ильина Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Валентина
Мать ребёнка: Ильина Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильин Виктор
Мать ребёнка: Ильина Евгения Ивановна
Высокосы, Островский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Около 1969
Похороны
Неизвестно
Маршевицы, Островский муниципальный район, Псковская область