Солодовников (Копняев) Васса Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Копняев) Васса Игнатьевна

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
08.01.1912

Муж: Солодовников Артемон Павлович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1912
Рождение ребёнка
13.08.1913

Дочь: Анфиса Артимоновна

Отец ребёнка: Солодовников Артемон Павлович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1913
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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