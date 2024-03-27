Бикмаматова (Гиниатулина) Марьям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикмаматова (Гиниатулина) Марьям

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1908

Дата смерти

13.01.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хаяров Газиз

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хаяров Газиз

Рождение ребёнка
27.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бикмаматов Гариф

Рождение ребёнка
12.10.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бикмаматов Гариф

Рождение ребёнка
04.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бикмаматов Гариф

Рождение ребёнка
27.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бикмаматов Гариф

Рождение ребёнка
24.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бикмаматов Гариф

Рождение ребёнка
13.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хаяров Газиз

Смерть
13.01.1984

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