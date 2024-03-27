Бикмаматова (Гиниатулина) Марьям
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1908
Дата смерти13.01.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хаяров Газиз
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хаяров Газиз
Рождение ребёнка
27.04.1930
Рождение ребёнка
12.10.1931
Рождение ребёнка
04.08.1936
Рождение ребёнка
27.01.1939
Рождение ребёнка
24.07.1940
Рождение ребёнка
13.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хаяров Газиз
Смерть
13.01.1984