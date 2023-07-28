Яковлев Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1891
Сын: Яковлев Николай
Мать ребёнка: Яковлев ?
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Яковлев Степан
Мать ребёнка: Яковлев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлева Алексей
Мать ребёнка: Яковлев ?
Смерть
Неизвестно