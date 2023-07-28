Яковлев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1891

Сын: Яковлев Николай

Мать ребёнка: Яковлев ?

Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Яковлев Степан

Мать ребёнка: Яковлев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Яковлев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлева Алексей

Мать ребёнка: Яковлев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Яковлев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Яковлев ?

Смерть
Неизвестно
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