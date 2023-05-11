Крук Пахом Федорович
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Крук Федор
Мать: ?
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1793
Сын: Крук Федор Пахомович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1805
Чернова, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно