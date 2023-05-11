Крук Пахом Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрук Пахом Федорович

Крук Пахом Федорович

Место рождения

Токарня, Пуховичский район, Минская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Крук Федор

Мать: ?

Токарня, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Крук Василий Пахомович

Мать ребёнка: ?

Токарня, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Крук Степан Пахомович

Мать ребёнка: ?

Токарня, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Крук Федор Пахомович

Мать ребёнка: ?

Токарня, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Крук Амельян Пахомович

Мать ребёнка: ?

Токарня, Пуховичский район, Минская область
Место жительства
1805
Чернова, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close