Аболина (Карпова) Харитинья (Хоря) Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карпов Степан Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аболин Александр Борисович
Отец ребёнка: Аболин Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина (Аболина) Елена? Борисовна
Отец ребёнка: Аболин Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аболин Борис
Смерть
Неизвестно