Аболина (Карпова) Харитинья (Хоря) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аболина (Карпова) Харитинья (Хоря) Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпов Степан Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аболин Александр Борисович

Отец ребёнка: Аболин Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина (Аболина) Елена? Борисовна

Отец ребёнка: Аболин Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аболин Борис

Смерть
Неизвестно

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