Соломахина (Пешкова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.08.1919
Дата смертиПосле 01.01.1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1919
Отец: Пешков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соломахин Александр Петрович
Рождение ребёнка
16.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соломахин Александр Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
2 жена Александра
Смерть
После 01.01.1997