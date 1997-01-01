Соломахина (Пешкова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина (Пешкова) Анна Ивановна

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

02.08.1919

Дата смерти

После 01.01.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1919

Отец: Пешков Иван

Мать: не указана

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
После 01.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соломахин Александр Петрович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соломахин Александр Петрович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
2 жена Александра
Смерть
После 01.01.1997
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