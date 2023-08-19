Лобанов Иосиф
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Лобанова Василиса
Рождение ребёнка
25.04.1942
Сын: Лобанов Иван
Мать ребёнка: Лобанова Василиса
Рождение ребёнка
21.05.1947
Сын: Лобанов Георгий
Мать ребёнка: Лобанова Василиса
Рождение ребёнка
22.05.1947
Сын: Лобанов Фёдор
Мать ребёнка: Лобанова Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобанова Василиса
Смерть
1971
Похороны
Неизвестно