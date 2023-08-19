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Лобанов Иосиф

Место рождения

Фоки, Чайковский, Пермский край

Дата рождения

1910

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Фоки, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Лобанова Василиса

Фоки, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
25.04.1942

Сын: Лобанов Иван

Мать ребёнка: Лобанова Василиса

Фоки, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
21.05.1947

Сын: Лобанов Георгий

Мать ребёнка: Лобанова Василиса

Рождение ребёнка
22.05.1947

Сын: Лобанов Фёдор

Мать ребёнка: Лобанова Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Василиса

Смерть
1971
Фоки, Чайковский, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Фоки, Чайковский, Пермский край
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