Климов Аркадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Аркадий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.?

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.?

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1961

Сын: Климов Сергей Аркадиевич

Мать ребёнка: Климова Нина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Нина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Валерий Аркадьевич

Мать ребёнка: Климова Нина Петровна

Смерть
2008
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