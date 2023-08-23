Климов Аркадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.?
Дата смерти2008
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.?
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1961
Мать ребёнка: Климова Нина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Нина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Валерий Аркадьевич
Мать ребёнка: Климова Нина Петровна
Смерть
2008